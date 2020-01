Cocaïne en vuurwerk gevonden bij verkeerscontrole

De verdachte werd met zijn auto staande gehouden tijdens een verkeerscontrole. Op zijn achterbank zagen agenten direct drie cobra’s (zwaar en illegaal vuurwerk) liggen. Daarop besloten ze de auto verder te controleren. In de kofferbak vonden douaniers nog drie cobra’s en een speurhond van de politie vond een gebruikers hoeveelheid hasj. De man is voor het bezitten van het vuurwerk aangehouden. Zijn auto is verder doorzocht. Daarbij kwamen uit verborgen ruimtes in twee spuitbussen in totaal 40 zakje cocaïne tevoorschijn. Alles is in beslag genomen en de man is overgebracht naar het politiebureau.