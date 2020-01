Grote verkeerscontrole Almere West Poort

Door de inzet van automatische nummerplaatherkenning zijn ongeveer 4000 voertuigen gescand. Er is ter waarde van in totaal ongeveer €16.500 aan openstaande vorderingen en boetes geïncasseerd. Ook zijn enkele auto's inbeslaggenomen. Twee bestuurders bleken te rijden zonder rijbewijs en kregen daarvoor een proces-verbaal. Een bestuurder bleek onder invloed van alcohol en is aangehouden. Bij twee voertuigen werden dusdanige gebreken geconstateerd dat deze niet meer de weg op mochten. De eigenaren ontvingen hiervoor een proces-verbaal en moeten met hun voertuigen voor een herkeuring langs het RDW.

Meer dan alleen verkeer

Bewoners ergeren zich aan gevaarlijk en asociaal weggedrag. Doel van dit soort acties is strafbare verkeerszaken aan te pakken, maar bij deze controles komen regelmatig ook andere strafbare zaken aan het licht. Daardoor kunnen misdrijven worden voorkomen of opgelost en boetes of (belasting)schulden geïnd. Verkeerscontroles helpen daarmee ook bij de aanpak van zware en ondermijnende criminaliteit.

De bestrijding van zware, ondermijnende criminaliteit staat hoog op de agenda. In de bestrijding van zware, ondermijnende criminaliteit werken politie, gemeenten, OM, Belastingdienst en tal van andere partijen nauw samen om criminelen op alle mogelijke manieren de pas af te snijden. Meldingen van bewoners of ondernemers die voelen dat iets niet pluis is, zijn daarbij onmisbaar.