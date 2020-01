Man aangehouden in kledingkast door EVA-team

Op maandag 6 januari, bij de eerste aanhouding van dit jaar door het EVA-team, werd de hulp ingeroepen van de hondenbrigade. Bij de verblijfplaats van een veroordeelde 34-jarige man waren meerdere pitbulls aanwezig. De hondenbrigade zorgde dat de pitbulls achter gesloten deuren zaten, zodat het EVA-team de man kon aanhouden in Den Haag. Hij moet een gevangenisstraf uitzitten van 119 dagen voor bedreiging en verkeersovertredingen.



Een gesignaleerde man deed zijn uiterste best om uit handen van de politie te blijven. De 48-jarige man werd gezocht voor het overtreden van de Opiumwet en is veroordeeld tot het betalen van € 96.721,40,- en 540 dagen gevangenisstraf. Hij is op dinsdag 7 januari aangehouden in Den Haag, hij zat verstopt en opgevouwen in een kledingkast.



Een 30-jarige man is op dinsdag 14 januari in Gouda aangehouden. Bijna een jaar na zijn veroordeling. Hij moet nu 60 dagen zitten voor diefstal met geweld.



Op woensdag 15 januari werd een 52-jarige man aangehouden in Rijsenhout, hij moet 74 dagen zitten voor het overtreden van de Opiumwet. Vlak na deze aanhouding kwam een nieuwe opdracht binnen. Een 26-jarige man had bijzondere voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling overtreden. Hij is dezelfde dag nog aangehouden in Den Haag.



Wat is het EVA-Team?

Het EVA-Team houdt zich voor de politie eenheid Den Haag actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-Team de prioriteit, maar ook bij schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-team.