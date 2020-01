Zes aanhoudingen in onderzoek hennep

Tijdens de actie zijn zoekingen bij 2 woningen (Leeuwarden en Gemeente Noardeast-Fryslan), 1 bedrijfspand (Bolsward) en een growshop (Heerenveen) geweest. Er werden onder meer drie hennepkwekerijen met in totaal zo’n 1100 plantjes en ruim €14.000,- in contanten aangetroffen. Bij de growshop zijn een 53-jarige man uit Lemmer, een 45-jarige man uit Hardenberg, een 41-jarige man uit Heerenveen aangehouden. Op donderdag werd een 24-jarige man uit Leeuwarden aangehouden. Bij een woning in de Gemeente Noardeast-Fryslan werden een 73-jarige man en een 63-jarige vrouw aangehouden. Uit nader onderzoek moet blijken wat ieders rol in dit onderzoek is geweest.



In beslag genomen spullen

Er zijn diverse goederen in beslag genomen met een straatwaarde van ruim €100.000,-. Bij de woningen en het bedrijfspand was sprake van diefstal van stroom. Ook is er bewijsmateriaal zoals boekhouding, telefoons en administratie veiliggesteld voor nader onderzoek.



Waarom strijd tegen hennep?

De aanpak van de georganiseerde hennepteelt is een landelijke prioriteit voor de politie. Het is van belang om hennepkwekerijen te ontruimen. Het is illegaal, gevaarlijk voor de omgeving en het brengt vaak veel schade toe. Daarnaast brengen we zo de criminelen een slag toe door de hennep en alle apparatuur in beslag te nemen. En om geld en goederen, die met deze criminele activiteiten verkregen zijn, af te pakken. En dan pak je criminelen daar waar ze het meest gevoelig voor zijn. Misdaad mag niet lonen!



Tips

Hennepkwekerijen leveren gevaar op voor de omgeving. Als illegaal stroom wordt afgetapt, is de kans op brand aanzienlijk. Ook water-, geluids- en stankoverlast zijn vormen van overlast die omwonenden van een hennepkwekerij kunnen ondervinden. Tips over een mogelijke hennepkwekerij kunnen altijd bij de politie gemeld worden via 0900-8844. Tips kunnen ook anoniem doorgegeven worden via Meld Misdaad Anoniem