Politie zoekt getuigen steekincident Palestrinalaan

We komen graag in contact met personen die vrijdagavond tijdens het steekincident aanwezig waren op de Palestrinalaan of meer informatie hebben over dit steekincident. Heeft u iets gezien of gehoord en heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of M 0800-7000.

(2020027779 AC)