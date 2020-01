Drie straatrovers na beroving snel gearresteerd

Even later zagen agenten in de Alvarezlaan een auto rijden, die werd gecontroleerd. Hierin zaten drie jongemannen, die aan het signalement van de daders voldeden. De jongemannen (16, 17 en 19 jaar), allen uit Terneuzen werden aangehouden en voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Ze zitten nog vast. Tijdens onderzoek werd de buit in de auto aangetroffen.