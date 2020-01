Man overleden na ongeval

Rond 00.40 uur kreeg de politie zaterdag een melding dat een man gewond werd aangetroffen op de Oude Postbaan. Gezien de verwondingen is hij vermoedelijk eerder op die locatie aangereden door een personenauto. Een personenauto stond verderop met schade, en ook de bestuurder werd in de buurt van deze auto aangetroffen. Er is ter plekke een onderzoek opgestart om te kijken wat er precies gebeurd is, en hoe de aanrijding is ontstaan. Daarbij wordt o.a. gekeken waarom het slachtoffer zich op de weg bevond toen de aanrijding ontstond. De bestuurder van de personenauto is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.



Meer informatie is op dit moment niet bekend. Getuigen van het ongeval worden verzocht contact op te nemen met de politie via tel. 09008844.