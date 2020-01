Elf aanhoudingen bij voetbalwedstrijd

Een van de verdachten werd aangehouden omdat hij er van wordt verdacht de stoel naar de agent gegooid te hebben. Acht verdachten werden na de wedstrijd aangehouden in Helmond omdat zij op zoek waren naar een confrontatie met andere voetbalsupporters. Voor de wedstrijd werd een verdachte aangehouden op de Roostenlaan in Eindhoven omdat hij zich niet kon legitimeren en bij controle bleek dat hij een baksteen en vuurwerk op zak had. Een ander man werd in Eindhoven aangehouden omdat hij door rood liep en een agent die hem daarop aansprak in het been beet.

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen.