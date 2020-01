Incident bij PI Zutphen lijkt uitbraakpoging

Meerdere personen hebben geprobeerd om in te breken, maar die poging is verijdeld. De politie is direct op zoek gegaan naar deze personen. Daarbij hebben agenten nauw samengewerkt met de Duitse politie, de Landelijke Eenheid, recherche, de Dienst Speciale Interventies (DSI) en de Koninklijke Marechaussee.

De politie kreeg een verdacht voertuig op het oog en heeft de achtervolging ingezet. Het verdachte voertuig stopte in Zevenaar waar één verdachte probeerde te ontkomen. Dat lukte niet en hij werd aangehouden. De achtervolging eindigde op de N813 bij Wehl. Bij de staandehouding is een waarschuwingsschot gelost en daarna konden nog eens drie mannen aangehouden worden. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij deze vermoedelijke uitbraakpoging.

Bij de PI is het gebied ruim afgezet geweest door bewapende agenten. Dit voor de veiligheid van de situatie en het onderzoek dat gaande was. Ook is er een politiehelikopter ingezet.