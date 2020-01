Vechtpartij supporters in Woerden

In het café in Woerden had zich een groep supporters verzameld. Omstreeks 20.15 uur verscheen er een tweede groep supporters ten tonele, waarna de confrontatie volgde. Een personenwagen reed daarbij het terras op van de kroeg. Na een vechtpartij van enkele minuten gingen de belagers er weer vandoor.



Agenten troffen ter plaatse aan ravage aan. Er waren enkele gewonden gevallen bij het café aan de Havenstraat. Drie van hen moesten zich in een ziekenhuis onder medische behandeling laten stellen. Intussen stelden agenten een opsporingsonderzoek in. Onder meer werd getuigen gevraagd naar hun verhaal. Op basis van het opsporingsonderzoek kreeg de politie zicht op de verdachten die per auto waren gevlucht.



Dit resulteerde erin dat politieagenten ongeveer drie kwartier later in Rotterdam een auto zagen rijden die mogelijk betrokken was geweest bij de vechtpartij in Woerden. Direct zijn de vijf inzittende mannen van deze wagen aanhouden. De auto is in het belang van het onderzoek in beslag genomen. De vijf aangehouden verdachten zijn ingesloten voor verhoor. Zij zitten vast op een politiecellencomplex.



Getuigenoproep

Uiteraard vindt uitgebreid onderzoek plaats. De politie roept daarom getuigen op om zich te melden via 0900-8844. Anoniem uw verhaal doen kan ook, via Meld Misdaad Anoniem. Bel M op 0800-7000.