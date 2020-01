Autobrand Purmerend

De brandweer is ter plaatse gekomen om de brand te blussen en brandstichting wordt niet uitgesloten. De eigenaar van de auto werd in kennis gesteld.

Heeft u iets verdachts gezien in de nacht van zaterdag op zondag in de omgeving van het Zuivelpad dat te maken kan hebben met deze autobrand? Meldt u dit dan a.u.b. bij de politie in Purmerend via tel.nr. 0900-8844.

Liever anoniem blijven? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2020012642