Getuigen gezocht van autobrand

In de nacht van zaterdag op zondag, rond 03.25 uur bleek een auto in brand te staan bij een woning aan de Maerten van Heemskerckstraat. Ook een nabijgelegen schuur bleek vlam te hebben gevat en de brandweer is ter plaatse geweest om de brand te blussen. Niemand raakte bij de brand gewond.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit.

Heeft u iets verdachts gezien in de nacht van zaterdag op zondag in de omgeving van de Maerten van Heemskerckstraat dat te maken kan hebben met deze autobrand? Meldt u dit dan a.u.b. bij de politie in Beverwijk via tel.nr. 0900-8844. Liever anoniem blijven? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2020012750