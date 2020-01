Hoogzwangere vrouw beroofd: getuigen gezocht!

Een hoogzwangere vrouw liep zaterdagmiddag tussen 15.45 en 16.00 uur vanaf de Hema via de overkapping aan Andalusië, toen zij een harde duw in haar rug kreeg en hierdoor ten val raakte. Voordat zij zich realiseerde wat er gebeurde, werd ze van haar schoudertas beroofd. De vrouw is na de beroving opgestaan en naar haar auto gegaan, waar ze bij moest komen van de schrik.

De recherche doet onderzoek naar deze beroving en is nog op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben van deze straatroof en naar mensen die getuige zijn geweest van deze beroving en die zich nog niet bij de politie hebben gemeld.

Signalement van de dader

Van de dader is het volgende signalement bekend:

- man, leeftijd onbekend

- hij droeg zwarte kleding, mogelijk een glimmende jas model bomberjack

- zwarte hoodie

- zwarte trainingsbroek

- zwarte sportschoenen

- normaal postuur

- lengte ongeveer 1.75 – 1.80 m. lang

Vragen aan het publiek

* Heeft u zaterdagmiddag iets gezien tussen 15.45 en 16.15 uur in de omgeving van het winkelcentrum Schalkwijk dat te maken kan hebben met bovenstaand incident?

* Denkt u te weten wie deze straatrover is?

* Heeft u overige informatie? Belt u dan a.u.b. met de recherche in Haarlem via tel.nr. 0900-8844.

Liever anoniem blijven? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer: 2020012308 bij.

2020012308