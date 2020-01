Onderzoek ingesteld na beroving

Op de Haesackerlaan werd zaterdagavond rond 18.10 uur een 16-jarige pizzabezorger beroofd door drie jonge mannen. Een van hen bedreigde de bezorger met een mes en dwong hem geld af te geven. Na de beroving vluchtte het drietal weg. De pizzabezorger fietste naar zijn werkgever en daarna werd de politie in kennis gesteld.

Van het drietal is het volgende signalement bekend:

* mannen in de leeftijd van 20 jaar

* normaal postuur

* alle drie waren ze lichtgetint

* donkere kleding

* een van hen droeg een zwarte jas met capuchon.

Vragen aan het publiek

De politie doet onderzoek naar deze beroving en is op zoek naar mensen die mogelijk zaterdagavond iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Haesackerlaan.

* Heeft u informatie over deze straatroof?

* Denkt u te weten wie deze drie (jonge) mannen zijn?

* Heeft u overige informatie? Belt u dan a.u.b. met de recherche in Haarlem via tel.nr. 0900-8844.

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000

2020012408