Man aangehouden na aanrijding en mishandeling

Zaterdagmiddag kreeg de politie een melding van een aanrijding op de Bachlaan. Een man en vrouw zouden een tijd lang zijn achtervolgd door een andere, hen onbekende, automobilist en deze automobilist had op de Bachlaan een aanrijding veroorzaakt. Daarbij raakte niemand gewond. Daarna ging hij er in zijn auto vandoor. Toen agenten op weg waren naar de aanrijding kwam er een melding binnen van een mishandeling en vernielingen op de Hoogstraat. Vermoedelijk veroorzaakt door de automobilist die er vandoor ging na de aanrijding.

Op de Hoogstraat spraken agenten een man die aangaf te zijn mishandeld door de verdachte. Hij was vanuit het niets in het gezicht geslagen door de man. De verdachte stond daarna op een geparkeerde auto en vernielde onder andere een ruit en deur. Hij ging er te voet vandoor. Agenten zetten te voet de achtervolging in. De verdachte klom over schuttingen en muren en even later zagen agenten hem op de Caldarastraat in een politieauto zitten. Daar kon de man onder hevig verzet worden aangehouden. De verdachte raakte gewond aan het hoofd en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de aanhouding.