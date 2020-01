Politie zoekt getuige in onderzoek naar brand in Arnhem

De politie heeft de afgelopen dagen zorgvuldig onderzoek gedaan. Er zijn diverse getuigen gehoord, camerabeelden zijn bekeken en de verdachten zijn gehoord. Uit dit onderzoek is gebleken dat een bank, die in de portiek van de flat stond, heeft vlamgevat nadat er vuurwerk op was gelegd. Na enige tijd is de bank hierdoor gaan branden en door toestromend zuurstof ontstond hierdoor na korte tijd een grote brand met desastreuse gevolgen.

Hoewel de oorzaak van de brand bekend is, is het onderzoek nog niet afgerond. De verdachten worden gehoord, maar ook gaat de politie in gesprek met de slachtoffers en getuigen en wordt er nog onderzoek in het flatgebouw gedaan.