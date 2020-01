Aanhouding verdachte explosief in auto Zeist

Op 1 januari bleek rond 19.55 uur dat er een smeulend voorwerp in een voertuig was geplaatst, met vlammen en rookvorming tot gevolg. Het explosieve voorwerp is daarbij niet afgegaan en is later onderzocht door de Explosieve Opruimingsdienst. In de nacht van 1 op 2 januari is er een verdachte aangehouden met betrekking tot het incident. De man zal vrijdag 3 januari worden voorgeleid bij de rechter-commissaris.