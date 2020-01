Man aangehouden voor wapenbezit

Rond 06.00 uur zagen agenten een brommer rijden op de A.F. de Savornin Lohmanstraat waarvan het achterlicht het niet goed deed. De agenten hebben de bestuurder van de brommer staande gehouden. Bij het controleren vroegen de agenten of de bestuurder nog meer bijzonderheden bij zich droeg. In zijn tas bleek een mes en een boksbeugel te zitten. De bestuurder is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Het mes en de boksbeugel zijn in beslag genomen.

2020000391