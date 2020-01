Getuigen gezocht na autobranden

Na de melding kwam de hulpverlening direct op gang. Het deels overkapte parkeerterrein bevindt zich onder het appartementencomplex en kan via de Dublinweg bereikt worden. Op de parkeerplaats bleken meerdere voertuigen in de brand te staan. Bij de brand kwam veel rook vrij, omdat de auto’s onder een overkapping van een flatgebouw stonden, blokkeerde de rook de vluchtweg van de bewoners. Boven het parkeerterrein zijn drie etages aan woningen. De brandweer ontruimde het hele gebouw en de bewoners zijn met bussen van de HTM vervoerd naar een tijdelijke opvanglocatie. De Laan van Wateringse Veld is gedurende het incident afgesloten geweest voor al het verkeer.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave



De politie startte een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De zeven uitgebrande auto’s zijn door de politiekraan meegenomen voor nader onderzoek. Forensisch rechercheurs zochten naar sporen in de parkeergarage. Agenten spraken al met een aantal getuigen, maar zoekt naar meer informatie. Er is inmiddels aangifte gedaan.



Getuigen gezocht

De politie vermoedt brandstichting en zoekt getuigen. Hebt u iets verdachts gezien in of bij de ondergrondse parkeergarage? Bel dan met 0900-8844. U kunt ook bellen met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.