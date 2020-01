Verdachte aangehouden voor brandstichting

Op de Slegersstraat werd uiteindelijk de 19-jarige Helmonder aangehouden. Hij had een mes bij zich en enkele goederen die mogelijk met de brandstichting te maken hadden. Op dit moment houden we er rekening mee dat de brandstichting verband houdt met een conflict in de persoonlijke sfeer. De aangehouden man is familie van de bewoners.

Op 14 november 2019 werd ook al gepoogd om brand te stichten bij de auto van de bewoners van Balsbeemden. Wij onderzoeken of beide incidenten met elkaar te maken hebben.