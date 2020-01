Getuigen gezocht straatroof Centrumbrug

Op 1 januari rond 18.20 uur fietst een 50-jarige vrouw op de Centrumbrug vanuit het centrum richting de Maerlant. Een jonge man komt haar lopend tegemoet. Nadat zij elkaar passeren, komt de man achter de vrouw aanrennen, pakt haar vast en bedreigt haar. Zodra hij haar tas te pakken heeft, gaat hij er vandoor in de richting van de Veste en vlucht via het paadje naast de daar gelegen horecagelegenheid naar beneden.



Signalement

De dader wordt als volgt omschreven: een sportief ogende, jonge man van rond de 18 jaar, ongeveer 1.80 m., donkere huidskleur en een tenger/slank postuur. Hij droeg die dag een zwarte trainingsbroek met witte opdruk aan de zijkant en een zwarte hoodie met een capuchon. Zijn gezicht was gedeeltelijk bedekt.



Iets gezien of gehoord?

De politie is op zoek naar getuigen van deze straatroof. Heb je de beroving gezien of heb je er misschien iets over gehoord? Woon je dicht bij de Centrumbrug en heb je camerabeelden? Dan verzoeken wij je contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of het onderstaande tip-formulier. Mensen die liever anoniem willen reageren, kunnen dit doen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of M-Online.