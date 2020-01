Verdachten inbraak aangehouden

Rond 02.45 uur kreeg de politie de melding dat er werd ingebroken bij het pand. De verdachten waren inmiddels gevlucht. Ter plaatse trof de politie inderdaad braaksporen aan en stelde ook vast dat de inbrekers binnen waren geweest. Op hun vlucht met een auto hadden zij de buit achtergelaten. De politie beschikte over gegevens van de vluchtauto en stelde een onderzoek in de omgeving in. Agenten zagen de vluchtauto rijden op de Veenendaalseweg in Elst en controleerden de inzittenden.



Hierbij vonden agenten voldoende aanwijzingen voor hun mogelijke betrokkenheid bij de inbraak en volgde een arrestatie. De verdachten, inwoners van Utrecht en Nieuwegein in de leeftijd van 19, 22 en 27 jaar oud, zijn ingesloten voor verder onderzoek.