Getuigen van mishandeling gezocht

Tussen 06.15 en 06.40 uur liep de man op de Herenstraat. Daar zag hij dat een man een vrouw lastig viel en hij wilde haar helpen. Wat er daarna precies gebeurde, weet het slachtoffer op dit moment niet meer. Hij kwam met kneuzingen en een hersenschudding bij. We komen graag in contact met deze vrouw, die het slachtoffer geholpen heeft.

De politie onderzoekt deze zaak en vraagt getuigen en mensen die meer weten om hun informatie te delen via 0900-8844, via onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.