Slachtoffer ongeval 't Goyplein overleden

Die morgen, op nieuwjaarsdag, kwam de 47-jarige vrouw uit Utrecht ten val. Zij raakte levensgevaarlijk gewond en werd naar een ziekenhuis gebracht, waar ze afgelopen weekend overleed.

De vrouw werd door omstanders zwaargewond gevonden op ’t Goyplein, het kruispunt van de Waterlinieweg met de Goylaan. Zij lag vlakbij haar snorfiets. Aan het slachtoffer werd door de omstanders onmiddellijk eerste hulp geboden. Ook toegesnelde politieagenten en ambulanceteams ontfermden zich over haar.



Het opsporingsteam verkeer van de politie Midden-Nederland is een onderzoek begonnen. Ter plaatse heeft de forensische opsporing verkeer een uitgebreid sporenonderzoek verricht. Rechercheurs van het opsporingsteam willen ook graag spreken met getuigen. Hoewel zij al met de getuigen hebben gepraat die het slachtoffer eerste hulp hebben geboden, heeft het onderzoek nieuwe informatie opgeleverd.



Oproep aan de inzittende(n) van een auto op de Waterlinieweg

Vast is komen te staan dat op of rond het moment van het ongeval een personenauto op de afrit van de Waterlinieweg richting ’t Goyplein heeft gereden vanuit de richting van het stadion Galgenwaard. De politie wil graag weten wat de inzittende(n) van deze auto hebben gezien. Daarom is de politie dringend naar hen op zoek. De inzittende(n) van deze auto kan/kunnen contact opnemen met het opsporingsteam via 0900-8844.



Getuigenoproep

Bent u getuige en weet u wat er in de ochtend van Nieuwjaarsdag is gebeurd op ’t Goyplein in Utrecht? Vertel uw verhaal dan aan het opsporingsteam verkeer. Bel 0900-8844 of bel eventueel anoniem via 0800-7000. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen. Alle informatie kan het team helpen om deze zaak op te lossen, ook informatie die voor u misschien minder relevant lijkt.



Bureau Hengeveld

Het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht besteedt aankomende zaterdag aandacht aan de zaak. Er worden beelden getoond, waarvan we hopen dat mensen erop aanslaan en getuigen zich komen melden. Bureau Hengeveld wordt zaterdag vanaf 8.00 uur uitgezonden en zal gedurende de week herhaald worden.