Getuigen gezocht van steekincident op 18-jarige jongen

Het slachtoffer, een 18-jarige jongeman uit Zwaag, bleek gestoken te zijn in zijn rug en werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft direct onderzoek ingesteld en heeft onder andere forensisch onderzoek gedaan, buurtonderzoek gehouden, meerdere mensen gesproken en ook een speurhond werd ingezet.

De recherche doet onderzoek naar de toedracht van dit steekincident en heeft inmiddels vanuit het buurtonderzoek en vanuit getuigenverklaringen begrepen dat en dat een aantal getuigen direct na het incident is vertrokken. De politie roept deze mensen dan ook op om zich te melden bij de recherche in Alkmaar, omdat zij belangrijke informatie kunnen hebben voor het onderzoek.

Heeft u info?

De recherche zet het onderzoek voort en verzoekt mensen zich te melden bij hen, als zij informatie hebben over wat zich heeft afgespeeld zondagavond op de Piet van Egmondweg. Heeft u informatie, heeft u iets gezien? Belt u dan met de recherche in Alkmaar via tel.nr. 0900-8844. U kunt ook uw informatie online delen via een contactformulier. Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2020013068 bij.

Liever anoniem uw informatie delen? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2020013068