Getuigen winkeloverval gezocht

Een onbekende man kwam rond 18.00 uur de supermarkt binnen en bedreigde een medewerker met een steekwapen en eiste geld uit de kassa . Nadat hij het geld buit maakte, rende hij weg via de Jan van Rodestraat in de richting van de Troelstrakade. Sindsdien is de man spoorloos.



Signalement verdachte

Man van circa 30 jaar oud

Mager postuur

Circa 1.70 meter lang

Zwarte sjaal



Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over videobeelden? De politie komt graag met u in contact. U kunt bellen met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.