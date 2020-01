Wie kan straks de klus eindelijk afmaken?

Als dit gereedschap, onder andere van het merk Hilti, inderdaad is gestolen, willen we het graag teruggeven aan de eigenaren. We hebben gezocht tussen de aangiftes maar kunnen niet alles plaatsen. Denk je dat jouw spullen hiertussen staan? En kun je dat aantonen met een aangifte of ander bewijs? Laat het weten via het tipformulier of bel 0900-8844.