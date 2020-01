Hoofdofficier van Justitie looft beloning uit in de zaak van de onbekende dode vrouw

Het onderzoeksteam zal vanaf vandaag via verschillende soorten media een flyer in het Nederlands, Engels, Duits en Frans verspreiden met informatie over de zaak. Ook volgt aandacht voor de zaak in verschillende Europese opsporingsprogramma’s. Wanneer u de vrouw op de flyer (her)kent, of u hebt meer informatie over deze zaak, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie via de Opsporingstiplijn (0800-6070). U kunt ook het algemene telefoonnummer van de politie bellen (0900-8844). Als u gegarandeerd anoniem uw informatie wilt delen, dan kan dat via M. Zij zijn bereikbaar via 0800-7000 of via hun website: www.meldmisdaadanoniem.nl.