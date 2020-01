Politie onderzoekt meldingen van onzedelijk gedrag

Drie vrouwelijke slachtoffers hebben bij de politie gemeld dat zij door een man op een donkergekleurde fiets op hun billen geslagen zijn toen deze man hen voorbijfietste. Van de onbekende man is bekend dat hij mogelijk in de omgeving van het station in Kapelle verbleef. Hij zou vorige week vrijdag 17 januari tussen 16.00 en 23.00 uur zijn gezien, aldus de melders. De meldingen zijn later binnengekomen bij de politie.

Wanneer u/jij ook een soortgelijke ervaring hebt gehad, meld dit dan bij de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Bel 112 op het moment dat je daadwerkelijk lastiggevallen wordt; onthoud (bijzondere) kenmerken van de man en geef die, samen met zijn locatie door aan de meldkamer. Op deze manier kan de politie actie ondernemen in de richting van deze tot nu toe nog onbekende man.