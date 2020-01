Getuigen gezocht beroving Eindhoven

Het slachtoffer reed samen met een vriend vanuit de Piuslaan naar de Geert Grootestraat waar de auto werd geparkeerd. De auto betreft een grijze BMW, type 318i in een stationwagen uitvoering. Eenmaal uitgestapt werden de bestuurder van het voertuig belaagd door een grote groep personen. Hierbij werd er vanuit het niets hard geslagen en geschopt. Enkele personen trokken het slachtoffer aan zijn jas. Door zich te ontdoen van zijn jas kon het slachtoffer ontkomen. Hij wist samen met zijn vriend al rennend zich in veiligheid te brengen en te ontsnappen aan de groep personen.



Toen het slachtoffer bij de plek aangekomen was waar de BMW geparkeerd stond was de BMW inmiddels verdwenen. De autosleutel van de BMW zat in de jas die in handen was van de belagers, die vervolgens de auto hebben ontvreemd. De auto is de dag erna terug gevonden op het Science Park in Son en Breugel.



De groep was behoorlijk omvangrijk te noemen met ongeveer 12 personen allen in de leeftijd van 16 en 20 jaar oud met een getint uiterlijk.



We vragen u om ons te helpen de daders van deze beroving met geweld te vinden. U kunt uw tips via onderstaand tipformulier met ons delen. Bellen kan ook via 0900-8877 of via 0900-7000 (M). Ook als u mogelijk camerabeelden heeft dan horen we dat graag.