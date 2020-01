Aanhouding na opzettelijke aanrijding

De ruzie tussen de twee mannen speelde zich af op de Timorstraat in Maastricht. Rond 15.00 uur kreeg de politie de melding dat er sprake zou zijn van een aanrijding waarbij de automobilist de plek van het ongeval verliet. Later op de avond meldde de automobilist zich bij het politiebureau. Hij is aangehouden. De auto van de man is in beslag genomen.

Het is nog onbekend wat de aanleiding voor de ruzie is geweest. Het slachtoffer verkeert buiten levensgevaar. De politie onderzoekt de zaak.