Eén aanhouding na gewapende overval op supermarkt

Rond kwart voor negen kreeg de politie de overvalmelding door. Een groepje van 5 of 6 personen was in de supermarkt aan het Sint Jansplein. Ze bedreigden de kassamedewerkers met een mes en maakten geld en sigaretten buit. Ze vluchtten te voet richting het station.

Zoektocht naar overige verdachten gaat door

De politie is direct gestart met het onderzoek en heeft een burgernetbericht verstuurd. Diverse patrouilles zochten in het centrum van Swalmen naar de verdachten. Bij deze zoekactie werd ook een politiehond ingezet. Kort na de overval werd op de Stationsstraat een verdachte aangehouden. De politie gaat door met de zoektocht naar de overige verdachten. (De personalia van de verdachte worden op een later moment aangevuld.)

Getuigenoproep

Heeft u rond 21.00 uur verdachte personen zien wegrennen vanuit het Sint Jansplein of heeft u andere informatie die kan bijdragen aan het oplossen van deze zaak? Bel met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.