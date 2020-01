Man met uitkering aangehouden met dure sieraden

Bij de doorzoeking van de auto trof de politie een drietal mobiele telefoons aan. Van twee van deze telefoons is bekend dat deze vaak worden gebruikt als “Pretty Good Privacy” telefoons, ook wel bekend als PGP-telefoons. Deze telefoons worden vaak door criminelen gebruikt om elkaar geheime berichten te sturen. Naast de telefoons troffen de agenten ook een bundel van 100 vijftig euro biljetten aan. De bestuurder kon echter niet aantonen hoe hij aan deze biljetten was gekomen. Zijn verklaring dat hij coffeeshophouder was in Rotterdam bleek niet te kloppen. In plaats daarvan had hij een Wajong uitkering.