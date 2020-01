Getuigen gezocht van verlaten plaats ongeval

Rond 20.20 uur heeft er een aanrijding plaatsgevonden tussen een scooter en een auto. Hierbij raakte de 30-jarige scooterrijder gewond en is vervoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder van de personenauto reed na het ongeval door en heeft zich nog niet gemeld.

De politie vraagt uit te kijken naar een donkerblauwe/donkergrijze personenauto van het merk Ford type Focus in de omgeving van Beverwijk. De auto heeft schade en vermoedelijk de kentekencombinatie: 76-…-9.

De politie is ook op zoek naar een oranjekleurige Mazda die mogelijk getuige is geweest van het ongeval. Heeft u informatie of bent u zelf getuige geweest? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2020013863