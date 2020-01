Inbreker aangehouden door alerte bewoners

Rond 08:20 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een inbraak bij een woning aan de Overleek. De 56-jarige bewoonster lag te slapen toen zij herrie in huis hoorde. Zij ging kijken wat er aan de hand was en riep naar haar man of alles in orde was. Plotseling zag de bewoonster een onbekende man het huis uit rennen. De vrouw ging daarop direct haar man halen die in de schuur aan het werk was. Buiten troffen zij de inbreker aan die zich probeerde te verstoppen in hun auto. De man hield daarop de verdachte vast en de vrouw heeft de politie gebeld. Bij aankomst kon de politie de aangehouden verdachte van de bewoners overnemen. De 29-jarige verdachte is overgebracht naar het politiebureau en ingesloten voor onderzoek.

Mag ik als burger een verdachte aanhouden?

Ook burgers mogen verdachten aanhouden. Op grond van artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering is bij ontdekking van een strafbaar feit iedereen bevoegd om een verdachte aan te houden. Wel zijn er veel eisen en voorwaarden aan dit zogeheten burgerarrest verbonden. Meer weten over een burgerarrest? Lees hier meer.

2020014026