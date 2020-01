Overvallen op geldlopers in Team West en Opsporing Verzocht

In de uitzending is er ook aandacht voor meerdere woningbraken in Leiden. Vooral ouderen werden hierbij slachtoffer. Verder worden er camerabeelden getoond van drie mensen die mogelijk betrokken zijn bij de dood van een 26-jarige Rijswijkse man in Schiedam. Wie zijn deze drie? Zaterdagavond 21 december werd de 20-jarige Bilal Aydin doodgestoken. De recherche is nog steeds op zoek naar getuigen. In de uitzending een oproep.



Den Haag | Honselersdijk | Overvallen geldlopers

Drie geldlopers in en nabij Den Haag werden in 2019 overvallen door vermoedelijk dezelfde dadergroep. Bij iedere overval was het doelwit een ING-geldautomaat in een Albert Heijn filiaal. De overvallen vonden plaats op 14 mei, 9 september en 21 oktober. De eerste op het Parijsplein in Den Haag. De tweede in Honselersdijk en de derde op De Stede in Den Haag. De daders bedreigden de geldlopers en omstanders met vuurwapens. Bij de drie overvallen werd een grote hoeveelheid geld buit gemaakt. De recherche vermoedt dat de drie overvallen zijn gepleegd door een dadergroep die in wisselende samenstelling opereert. De hoofdofficier van justitie heeft een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de gouden tip. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de overvallers en hun voertuigen.



Schiedam | Aangetroffen overleden man

Op zaterdag 28 december rond 19.30 uur krijgt de politie een melding dat er zou zijn geschoten op de Boomgaardstraat in Schiedam. In de buurt waar de knallen zijn gehoord staat een voordeur van een woning open. In die woning wordt een overleden 26-jarige inwoner van Rijswijk aangetroffen. Vorige week is een 41-jarige inwoner van dat bewuste huis aangehouden. In de uitzending worden camerabeelden getoond van drie mensen die mogelijk betrokken zijn geweest bij deze zaak.



Leiden | Woninginbraken

In Leiden zijn de afgelopen maanden meerdere oudere mensen slachtoffer geworden van een woninginbraak. In een woning aan De Meij van Streefkerkstraat werd dinsdagnacht 3 december ingebroken bij een 87-jarige meneer. Het slachtoffer moest van de inbrekers zijn pincode van zijn pinpas en creditcard afgeven om zogenaamd zijn passen te blokkeren. Met een van deze passen is geld opgenomen en bovendien is er 500 euro uit een kast weggenomen. Op zaterdag 11 januari werd op de Kasteelhof een 91-jarige mevrouw slachtoffer. Drie inbrekers gingen er vandoor met sieraden. Van de drie woninginbrekers worden camerabeelden getoond.



Den Haag | Man doodgestoken op Goudriaankade kruising Rijswijkseweg

Op zaterdagavond 21 december tussen 18.30 uur en 19.15 uur werd de 20-jarige Bilal Aydin doodgestoken. Er zijn meerdere personen aangehouden waarvan er nu nog twee vast zitten. Het onderzoek is nog steeds in volle gang en het onderzoeksteam wil nog graag getuigen spreken. Uit onderzoek is gebleken dat er meerdere personen die betrokken waren bij dit incident de wijk het Schipperskwartier zijn in gevlucht. In de uitzending wordt een getuigenoproep gedaan.



