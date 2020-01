Aanhouding voor schietpartij Alexandrium

Dinsdag 10 september werd er rond half 10 ’s ochtends geschoten vlakbij het winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam. Twee inzittenden van een Range Rover ontsnapten daarbij aan de dood, net als tientallen omstanders. De daders, vermoedelijk een man en een vrouw, carjackten daarna een Audi.



Een groot onderzoek werd gestart. De hulp van het publiek werd ingeroepen via social media en opsporingsprogramma’s Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht. Daar werden onder andere de beelden van het schieten getoond.



Het onderzoek gaat verder en de politie komt nog steeds graag in contact met mensen die informatie hebben. Heeft u tips? Bel dan met de opsporingstiplijn op 0800-6070 of als u liever anoniem blijft met 0800-7000.