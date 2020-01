Wie herkent gewelddadige overvallers Saffraanstraat Hoogvliet

Een bewoner (36) van de Saffraanstraat in Rotterdam-Hoogvliet werd op zaterdagavond 30 november 2019 in zijn flat overvallen. Twee mannen die zich voordeden als pakketbezorger hebben hem daarbij zwaar mishandeld en in hulpeloze toestand achtergelaten.

Rond 18.30 uur werd er bij de geboren Irakees aangebeld. Hij zag een man met een PostNL-jas voor de deur staan en deed nietsvermoedend open. De ‘bezorger’ pakte hem vast en werkte hem tegen de grond. Hij kreeg daarbij hulp van een tweede dader.



In zijn vinger gebeten

Gelukkig zijn de twee daders goed gefilmd in het trapportaal van de flat. Ze spraken allebei Nederlands. Mogelijk is de man met de PostNL-jas gewond geraakt aan zijn vingers, omdat de bewoner hem tijdens de worsteling in zijn vingers heeft gebeten.



Botbreuken

Tijdens de overval is het slachtoffer vermoedelijk met een rubberen hamer geslagen. Hij liep daarbij ernstige breuken op aan zijn handen en zijn been. Ook werd zijn schedel ingeslagen.



Gouden broekriem

Na ruim een half uur zijn de mannen vertrokken met een doosje; gevuld met o.a. gouden sieraden en een gouden broekriem. Omdat de daders gericht op zoek waren leek het of zij ervan op de hoogte waren dat het slachtoffer wat gouden sieraden en spullen in huis had.



Zichzelf bevrijd

De overvallers hebben de telefoon van het slachtoffer in de toiletpot gegooid. Ook hebben ze de voordeur op slot gedraaid. Ondanks zijn helse pijnen kreeg de bewoner het voor elkaar om centimeter voor centimeter naar de meterkast te schuifelen. Daar heeft hij de reservesleutel gepakt, de deur geopend en om hulp geroepen.



Bestelbus

Na de overval zijn de daders weggelopen naar een parkeerplaats tegenover de flat aan de Saffraanstraat. Daar stond een lichtkleurige, verhoogde bestelbus klaar, vermoedelijk een Ford Transit met schuifdeur, met achter het stuur een handlanger.



Einde carrière?

Het hardwerkende slachtoffer was druk bezig een carrière op te bouwen als kledinghersteller. Op de dag van de overval heeft hij proefgedraaid bij een kledingreparatiebedrijf. De eigenaar was zo tevreden dat hij hem een contract heeft aangeboden. Nu hij allebei zijn handen heeft gebroken, is het de vraag of hij zijn beroep weer kan oppakken.



Help de politie

Geef het alstublieft door als u antwoord heeft op één van de volgende vragen:

- Wie kent de identiteit van de daders?

- Wie heeft informatie over de bestelbus?

- Wie kan de bestelbus linken aan de daders?

- Waarom is deze man het slachtoffer geworden?