Amfetamineolie gevonden in loods

In de loods vond de politie zo’n 50 liter amfetamineolie. De politie kwam de olie op het spoor dankzij tips. Door die tips werd besloten om het pand te controleren. In de loods troffen agenten 5 jerrycans met de olie aan. Met deze hoeveelheid kan ruim 60 kilo onversneden amfetaminepasta worden geproduceerd. De geschatte criminele handelswaarde is ongeveer 60.000 euro. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en vastgezet. De olie is afgevoerd en wordt vernietigd.