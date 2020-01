Integrale controles in West-Brabant

Naast de rol van de overheid hierin is ook de rol van de inwoner of ondernemer ontzettend belangrijk! U bent de ogen en oren van de wijk en met uw oplettende blik kunnen we de georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken. Het aantal meldingen is de afgelopen periode enorm toegenomen. Zo hebben we in de maand april 2019 een verdubbeling van het aantal drug gerelateerde meldingen ontvangen via Meld Misdaad Anoniem ten opzichte van de maand maart 2019. Uw melding helpt ons enorm en draagt bij aan een veilige leefomgeving.

Heeft u vermoedens van ondermijning of wat voor criminaliteit dan ook? Meld dit dan!

- via de banner onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en meteen vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)