Twee hennepkwekerijen in woningen geruimd

Breestraat in Putte:

Hier troffen de agenten een hennepkwekerij aan die was verdeeld over twee ruimtes. In totaal stonden hier 215 hennepplanten. Er vond diefstal van energie plaats. De verdachte heeft zich gemeld op het politiebureau. De woningstichting heeft de huuropzegging aangezegd.

Sint Lucasplein in Hoogerheide:

In twee slaapkamers was een hennepkwekerij ingericht. Ook was er in de woning een ruimte ingericht als droogruimte. Er was plaats voor ruim 200 hennepplanten. Er vond diefstal van energie plaats. De verdachte moet zich op een later moment op het politiebureau komen melden. In verband met de aanwijzingen van eerdere oogsten werd de auto van de verdachte in beslag genomen.