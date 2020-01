Gestolen bestelauto aangetroffen met hennepapparatuur

In de laadruimte van de bestelauto troffen de agenten twee pallets aan met diverse apparatuur. Het ging hierbij om filterbuizen, assimilatielampen, ventilatoren en klimaatregelaars. Van deze spullen is bekend dat deze worden gebruikt om hennep te kweken. Naast deze spullen trof men ook een mobiele telefoon aan die in de navigatiestand stond. Zodoende wisten de agenten dat de bestemming van de verdachte in het Brussels gewest lag.

De verdachte is aangehouden en is samen met de gestolen auto en de lading naar het politiebureau gebracht.