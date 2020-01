Bewoner grijpt inbreker in de kraag

De bewoner van de Vogelpan was een paar uur van huis geweest. Toen hij weer thuis aankwam, zag hij tot zijn verbazing iemand uit het raam van zijn woning klimmen. De bewoner probeerde de inbreker tegen te houden, maar de inbreker duwde de man aan de kant en ging ervandoor. De eigenaar bedacht zich geen moment en rende achter de inbreker aan. Eenmaal op straat gleed de vluchtende verdachte uit, waarna de bewoner de indringer alsnog wist te overmeesteren.



Hij hield de inbreker vast tot de politie even later arriveerde. Agenten hebben de inbreker, een 24-jarige man uit De Meern, meegenomen voor verhoor. De inbreker bleek een rugzak te hebben met daarin een gestolen laptop. Ook wist de inbreker sierraden, contant geld en een spelcomputer te stelen. Door het dappere optreden van de bewoner heeft de inbreker geen kans gezien er ongemerkt met zijn buit vandoor te gaan. Tijdens het onderzoek zit de verdachte vast.



Aanhouding door een burger

Het optreden van de bewoner was moedig en zeer adequaat. Hij stond in zijn recht toen hij de vluchtende inbreker tegenhield en hem aan de politie overdroeg. Artikel 53 van het wetboek van strafvordering bepaalt namelijk dat iedereen die op heterdaad een verdachte betrapt, die verdacht mag aanhouden. Belangrijk is dat om een verdachte te overmeesteren niet meer dwang dan nodig mag worden gebruikt. Meer weten? Lees hier meer op onze website.