Drie verdachten aangehouden voor overval in Almere

Almere - Op vrijdag 17 januari heeft de politie drie verdachten aangehouden voor een gewapende overval die op 7 november 2019 plaatsvond in een winkel aan de Rembrandtweg in Almere. In het onderzoek naar deze overval, die door vier personen werd gepleegd, is ook een vierde verdachte in beeld gekomen. Deze man zat al vast. Hij was op 13 november op heterdaad aangehouden voor een woningoverval aan de Sportmark in Almere.