Pinnen met gestolen betaalpas

Rond 11.10 uur kreeg de politie de melding dat een winkelmedewerker achter een verdachte aanliep die kort daarvoor bij hem had gepind met een gestolen betaalpas. Van de verdachte was een goed signalement verstrekt waardoor hij snel getraceerd kon worden op de Humberdreef.



Uit het onderzoek bleek dat de verdachte daags daarvoor ook in de winkel was geweest en dezelfde pas had gebruikt. Later bleek dat het hier ging om een gestolen betaalpas. De verdachte, een 30-jarige inwoner van Utrecht, werd aangehouden en ingesloten voor nader onderzoek naar de herkomst van de pas en zijn betrokkenheid bij de diefstal.