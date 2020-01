Verdachten lopen tegen de lamp in Nieuwegein

Donderdagmiddag 16 januari 2020 zien agenten in Nieuwegein twee personen in een auto die opvallen door verdacht rijgedrag. Wanneer ze het kenteken door het politiesysteem halen zien ze dat eigenaar van de auto gezocht wordt voor een beroving in Hilversum. In de auto zitten inderdaad de twee gezochte verdachten. Ze zijn beiden direct aangehouden. Het gaat om een jongen van 18 jaar uit Nieuwegein en een meisje van 16 jaar zonder vaste woon of verblijfplaats.