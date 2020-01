Ontvoerde vrouw door politie bevrijd, zes verdachten vast

Dat leidde naar de verblijfplaats van de vrouw in een woning in Almere. Op 1 januari 2020 slaagden leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) erin de vrouw en haar kinderen te bevrijden uit de woning waar ze werden vastgehouden.

Inmiddels zijn tien verdachten aangehouden. Na voor de Raadkamer te hebben gestaan zitten er nog zes personen vast: vijf mannen en één vrouw - in leeftijd variërend van 19 tot 28 jaar - uit Amsterdam, Lelystad en Purmerend. Er zijn bij de diverse verdachten in totaal vijf vuurwapens en ongeveer 200.000 euro in contanten aangetroffen en in beslag genomen. Uit het onderzoek is de voorlopige verdenking gerezen dat een deel van de verdachten deel uitmaakt van de rapscène in Amsterdam Zuidoost.

De politie vermeldt de aanhoudingen nu pas, omdat één van de aangehouden verdachten tot en met afgelopen maandag in beperkingen zat.