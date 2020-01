Bureau Rijnmond ‘gaat de Regio in’.

Op 16 mei 2019 is een 19 jarige jongeman op de Hillelaan in Rotterdam-Zuid ter hoogte van metrostation Rijnhaven beroofd van zijn pinpas. Dat was rond 21 uur in de avond. Er werd met een vuurwapen gedreigd en gevraagd om de pincode. De jongeman heeft toen uit angst zijn pincode afgestaan. Daarna is op verschillende plekken in Schiedam met de pas gepind. De pinner staat goed op beeld.