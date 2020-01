Tweede aanhouding in onderzoek naar dodelijk schietincident Schiedam

Tussen 19.00 en 20.00 uur moet er in de woning aan de Boomgaardstraat geschoten zijn. Hulpdiensten gingen ter plaatse en troffen de zwaargewonde Rijswijker aan. De medische hulp mocht uiteindelijk niet baten. Onderzoek wees uit dat na het schietincident drie personen het huis hadden verlaten. Het vermoeden bestaat dat een van hen gewond was geraakt. Over een afstand van ruim 400 meter werd namelijk een bloedspoor aangetroffen. Deze liep tot de Ooievaarsteeg, waar het drietal waarschijnlijk door een automobilist is opgepikt.

Eerste aanhouding: 14 januari

In het onderzoek was al één aanhouding verricht. Dat gebeurde op dinsdag 14 januari. Het gaat om de 41-jarige bewoner van de Schiedamse woning.

Derde verdachte en bestuurder auto

Onder andere twintig rechercheurs hebben de zaak in onderzoek. Zij riepen in de uitzending op dinsdag 21 januari via Opsporing Verzocht de hulp van het publiek in. In de tv-uitzending werden er onder meer bewakingsbeelden waarop het verdachte drietal is te zien. Deze beelden zijn afkomstig van bewakingscamera’s die langs de vluchtroute hangen.



Het rechercheonderzoek richt zich nog steeds op een derde verdachte die op die beelden te zien is.

Verder bestaat het vermoeden dat het drietal is opgepikt met een auto vanaf de Ooievaarsteeg. Het onderzoek richt zich daarom ook op de bestuurder van die auto.

Vragen

De rechercheurs hebben een aantal vragen voor het publiek. Zoals: weet u wie er betrokken zijn bij het schietincident, wat was de aanleiding voor het schieten en wie was de bestuurder in de auto de Ooievaarssteeg? Heeft u meer info en nog niet met de politie gesproken? Bel 0900-8844, de gratis Opsporingstiplijn via 0800-6070 of via onderstaand tipformulier. Liever anoniem? Dat kan via 0800-7000.