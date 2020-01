Harddrugs en wapens gevonden in woning

Een agent vermoedde rond 10.30 uur dat er een drugsdeal plaats zou vinden in de Predikherenlaan, volgde een verdacht voertuig en hield de auto staande. Bij controle van het rijbewijs van de bestuurder zag de agent dat hij iets in zijn hand had. De man werd gevorderd om te laten zien wat hij had, maar deed dit niet. De agent heeft de 36-jarige bestuurder uit Tilburg daarop aangehouden. Bij doorzoeking van de auto zijn diverse gripzakjes met drugs aangetroffen. Nadat de verdachte overgebracht is naar het politiecellencomplex en daar gefouilleerd werd, werden nog meer verdovende middelen aangetroffen. De 60-jarige passagier is ook aangehouden.